В Беслане напали на участвовавших в акции против Путина журналистов

В Беслане неизвестные напали на журналиста «Новой газеты» Елену Костюченко и корреспондента издания «Такие дела» Диану Хачатрян. Об этом в Facebook сообщила коллега Елены Костюченко, журналистка Елена Милашина.

По словам Милашиной, у Костюченко отобрали камеру и телефон, после чего увели в неизвестном направлении.

«То же самое проделали с Эллой Кесаеваой и Светой Маргиевой. У них отобрали камеры, когда они снимали, как их окружают люди в штатском. С Костюченко связи нет», — написала Милашина.