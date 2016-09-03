03 сентября 2016, 13:21
В Беслане напали на участвовавших в акции против Путина журналистов
В Беслане неизвестные напали на журналиста «Новой газеты» Елену Костюченко и корреспондента издания «Такие дела» Диану Хачатрян. Об этом в Facebook сообщила коллега Елены Костюченко, журналистка Елена Милашина.
По словам Милашиной, у Костюченко отобрали камеру и телефон, после чего увели в неизвестном направлении.
«То же самое проделали с Эллой Кесаеваой и Светой Маргиевой. У них отобрали камеры, когда они снимали, как их окружают люди в штатском. С Костюченко связи нет», — написала Милашина.
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