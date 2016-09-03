В Екатеринбурге арестован игравший в храме в Pokemon Go блогер

Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение арестовать видеоблогера Руслана Соколовского, игравшего в храме в мобильное приложение Pokemon Go, передает Znak.

Адвокат назвал процесс показательным. «Считайте, что инквизиция открыта», — сказал он, передает «Канобу» из зала суда. Защитник уже пообещал обжаловтаь это решение. Ими инкриминируют ст. 148 и 282 УК РФ (оскорбление чувств верующих и разжигание вражды).

Поводом стали опубликованные им на YouTube видеоролики, в одном из которых молодой человек играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а в других критически высказывался о Русской православной церкви и клерикализации российского общества. У блогера были проведены обыски, а сам он был задержан и допрошен.