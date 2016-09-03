СКР начал проверку по факту стрельбы в Екатеринбурге

Cледственный комитет России (СКР) приступил к доследственной проверке по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой ранения получили шесть человек, передает ТАСС.

«Сейчас проводится доследственная проверка, производится осмотр места происшествия, изымаются необходимые вещественные доказательства. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в СК. Также сообщается, что на место происшествия была направлена усиленная областная следственно-оперативная группа.

Ранее в субботу сообщалось, что в цыганском поселке на улице Депутатской в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу. Как сообщили в пресс-службе областного главка полиции, шесть человек получили ранения, они были госпитализированы в одну из больниц города.