Путин прилетел в Китай на саммит G20

Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в китайский город Ханчжоу, где он примет участие в саммите G20, сообщает РИА Новости.

Визит российского лидера в КНР продлится три дня. В течение этого времени Владимир Путин проведет переговоры с коллегами из Аргентины, Турции, Египта, Франции, Германии и других стран.

Официальная программа визита начнется 4 сентября, когда Владимир Путин примет участие в первом рабочем заседании форума, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В этот же день президент России будет участвовать в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

В рамках саммита G20 запланированы полноформатные переговоры Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Кремле сообщили, что на полях саммита в Китае российский президент будет обсуждать сирийский вопрос с американским лидером Бараком Обамой.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 4-5 сентября. Заявленная тема встречи — «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».