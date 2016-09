«Роснефть» и Hyundai будут развивать судостроительный кластер на Дальнем Востоке

Во второй день Восточного экономического форума компания «Роснефть» и южнокорейская Hyundai Heavy Industries объявили о планах по совместному производству крупнотоннажных танкеров на газомоторном топливе. Соответствующее соглашение об основных принципах создания совместного предприятия в области инжиниринга и управления проектами было подписано ОАО «ДЦСС» и Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. при поддержке «Роснефти».

По словам главы компании Игоря Сечина, строительство танкеров на новом предприятии должно начаться до 2020 года на судоверфи «Звезда». «Партнерство с Hyundai Heavy Industries — одним из мировых лидеров в области судостроения и судового машиностроения — открывает широкие перспективы для развития судостроительного кластера на Дальнем Востоке России, — говорится в сообщении «Роснефти». — В частности, сотрудничество с корейским партнером обеспечит «ДЦСС» доступ к уникальным технологиям производства передовой морской техники, такой как современные экологически чистые танкеры типа «Афрамакс», работающие на газомоторном топливе».

Кроме того, технологическое партнерство с Hyundai Heavy Industries «позволит сформировать собственные компетенции в сфере инженерного сопровождения и управления проектами строительства судов, повысить общую эффективность управления производством», а кооперация сторон в рамках СП станет «еще одним фактором, стимулирующим локализацию производства гражданских судов и судового оборудования в рамках судостроительного кластера на Дальнем Востоке», добавили в компании.

Также при поддержке «Роснефти» в рамках Восточного экономического форума дочернее предприятие ОАО «ДЦСС» «Востокпроектверфь» и DSEC Co., Ltd, дочернее предприятие Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание совместного предприятия, которое будет предоставлять услуги по проектированию, инжинирингу, поставкам и управлению в области судостроения и строительства верфей. В частности, стороны намерены провести совместные проектные и сопутствующие работы для судоверфи «Звезда».

В «Роснефти» отмечают, что опыт и компетенции, полученные в ходе сотрудничества с DSEC, позволят оптимизировать проектирование верфи и закупку оборудования для строительства, что максимально увеличит экономический эффект при создании судостроительного комплекса «Звезда».