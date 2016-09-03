«Ночные волки» объяснили выезд мотоцикла Кадырова на встречную полосу

Президент отделения «Ночных волков» в Грозном Альви Мутаев прокомментировал поездку с главой Чечни на мотоциклах, видеозапись которой Рамзан Кадыров выложил в своем Instagram.

«Очень радует, что везде чистота, порядок, у людей хорошее настроение. Намотали до 120 км. Удовольствие ни с чем не сравнимо. Скорость! Дозволенная ПДД))). Свежий ветер в лицо, рев моторов и финиш без малейшего происшествия», — говорится в комментарии.

3 сентября временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео мотопробега по Грозному и его окрестностям с членами местного байкерского клуба «Ночные волки».

Журналисты заметили на кадрах, что мотокортеж во главе с Кадыровым неоднократно пересекал двойную сплошную линию, выезжая на встречную полосу.

В республиканском ГИБДД радиостанции отказались комментировать нарушения правил главой региона. Между тем представитель «Ночных волков» Альви Мутаев сообщил, что байкерам приходилось ехать в объезд разбитых участков дорог. При этом он отметил, что мотоциклисты двигались в сопровождении полиции.