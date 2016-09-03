Ислама Каримова похоронили в Самарканде

В Самарканде похоронили первого президента Узбекистана Ислама Каримова, передает «Интерфакс».

Ислам Каримов был предан земле по мусульманским обычаям на кладбище возле исторического памятника Шахи-Зинда.

Ранее в ходе церемонии прощания с Исламом Каримовым возле медресе Тилля-Кори на площади Регистан в центре Самарканде муфтий Усмонхон Алимов провел траурный молебен.

В субботу проститься с Каримовым в резиденции главы государства в Самарканде собрались представители властей республики иностранных делегаций. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин не смог приехать в Узбекистан из-за плотного графика.