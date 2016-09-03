03 сентября 2016, 13:58
Ислама Каримова похоронили в Самарканде
В Самарканде похоронили первого президента Узбекистана Ислама Каримова, передает «Интерфакс».
Ислам Каримов был предан земле по мусульманским обычаям на кладбище возле исторического памятника Шахи-Зинда.
Ранее в ходе церемонии прощания с Исламом Каримовым возле медресе Тилля-Кори на площади Регистан в центре Самарканде муфтий Усмонхон Алимов провел траурный молебен.
В субботу проститься с Каримовым в резиденции главы государства в Самарканде собрались представители властей республики иностранных делегаций. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин не смог приехать в Узбекистан из-за плотного графика.
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