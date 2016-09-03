СМИ сообщили об отсутствии дочери Каримова на похоронах отца

Старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова отсутствовала на похоронах отца, сообщает издание «Фергана».

Вторая дочь Каримова, 38-летняя Лола, траурную церемонию в Самарканде посетила.

По информации «Ферганы», в настоящее время Каримова-старшая фактически находится под домашним арестом, не имея доступа к интернету. Вместе с ней живет ее дочь Иман. Сын Гульнары Каримовой Ислам в настоящее время проживает в Лондоне, на похороны дедушки он также не приехал.

2 сентября «Фергана» разместила в своем канале на YouTube клип, посвященный памяти президента Узбекистана. В подписи к видео уточняется, что песню, которая звучит в ролике, поет Гугуша. творческий псевдоним Гульнары Каримовой.