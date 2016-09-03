В Иваново предъявили обвинение подозреваемой в убийстве ребенка

В Иваново 25-летней местной жительнице предъявлено обвинение в похищении и убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ивановской области.

По версии следствия, обвиняемая, являясь официальной супругой отца ребенка, совершила похищение и убийство девочки из-за ревности.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении в Иваново тела двухлетней девочки, похищенной из коляски во время прогулки. Мертвого ребенка нашли оперативники совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» в акватории реки в парке Харинка.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.