Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым»

Президент России в очередной раз заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт, сообщает РИА Новости.

«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостке.

На форуме ВЭФ Путин также коснулся темы подписания мирного договора с Японией. По его словам, для того, чтобы это произошло, необходимы высокий уровень доверия и отсутствие проигравшей стороны.