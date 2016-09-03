03 сентября 2016, 10:19
Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым»
Президент России в очередной раз заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт, сообщает РИА Новости.
«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостке.
На форуме ВЭФ Путин также коснулся темы подписания мирного договора с Японией. По его словам, для того, чтобы это произошло, необходимы высокий уровень доверия и отсутствие проигравшей стороны.
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