Медведев прибыл в Самарканд на похороны Каримова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Самарканд для участия в траурных мероприятиях в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву возглавить официальную российскую делегацию на церемонии прощания с Исламом Каримовым в Самарканде. Также в делегацию входит вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не сможет присутствовать на прощальной церемонии из-за плотного рабочего графика.

Накануне Владимир Путин и Дмитрий Медведев выразили свои соболезнования в связи с кончиной Каримова.

Похороны первого президента Узбекистана пройдут в Самарканде 3 сентября. Ислама Каримова похоронят на кладбище Шахи-Зинда рядом с матерью и двумя братьями.