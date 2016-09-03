Митрополит Екатеринбургский вступился за арестованного за ловлю покемонов блогера

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил оказать юридическую помощь арестованному блогеру Руслану Соколовскому, игравшему в мобильное приложение Pokemon Go в храме и разместившему в интернете видео с комментариями своих действий, сообщает Znak.com.

«Мы не жаждем крови, нам просто важно, чтобы такие поступки не распространялись дальше», — заявил священник.

Архиерей также подчеркнул, что Церковь лишь просит удалить «те фрагменты роликов, где оскорбляются Бог и Богоматерь». «Он может сколько угодно оскорблять меня или кого-то еще, но не Бога и Богоматерь. Этого не позволили бы ни в одной стране», — сказал он.

Митрополит Кирилл подчеркнул, что если удастся добиться освобождения блогера из СИЗО, Екатеринбургская епархия «готова протянуть руку» Соколовскому.

«Мы бы хотели, чтобы он поучаствовал в работе наших служб милосердия, увидел жизнь с другой стороны. Мы бы хотели, чтобы он участвовал в оказании помощи инвалидам, старикам и детям. Может быть, это помогло бы ему иначе взглянуть на жизнь. (...) Если он скажет, что хочет страдать за свои убеждения дальше, это будет его выбор», — сказал он.