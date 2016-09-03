Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по северокорейской ядерной проблеме

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе договорилась со своим российским коллегой Владимиром Путиным усилить стратегический диалог по северокорейской ядерной проблеме, передает «Интерфакс».

«Мы с президентом Путиным согласились еще больше укрепить наше стратегическое общение в решении северокорейских ядерных проблем и других вопросов», — заявила Пак Кын Хе по итогам переговоров с президентом России в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Пак Кын Хе подчеркнула, что северокорейское ядерное оружие является для Сеула «смертельной угрозой», так как ракеты КНДР с боевыми зарядами могут достичь Южной Кореи в течение нескольких минут.

По словам президента Южной Кореи, если власти КНДР продемонстрируют «искренние намерения отказаться от ядерного оружия», то ее страна «с радостью предоставит Северной Корее возможности для достижения мира и совместного процветания».

Южнокорейский лидер также поблагодарила Владимира Путина за то, что Москва играет конструктивную роль в реализации резолюций СБ ООН, призванных удержать КНДР от дальнейших провокаций в регионе.