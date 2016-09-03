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03 сентября 2016, 10:48
Владивосток Владимир Путин Япония

Премьер Японии предложил Путину «поставить точку» в территориальном споре

Премьер Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину поставить точку в длящемся уже 70 лет территориальном споре, а также решить проблему заключения мирного договора, передает РИА Новости.

«То, что между Японией и Россией, важными друг для друга соседними странами с безграничным потенциалом, между ними до сих пор не заключен мирный договор, нельзя назвать иначе как ненормальной ситуацией», — сказал Абэ во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Владимир, мы — люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, давай преодолеем все трудности и оставим молодым людям следующего поколения такой мир, в котором наши две страны раскроют свой мощный потенциал», — добавил японский премьер.

​Также Синдзо Абэ предложил Путину «встречаться раз в год во Владивостоке». Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы проверять, «как реализуются восемь пунктов нашего сотрудничества».

​«Иногда мы могли бы, придя в девственный лес тайги в свете лучей солнца, проникающих сквозь листву, тех самых, которые снимал Акира Куросава в своем фильме "Дерсу Узала", мы могли бы подумать о том, какими должны быть отношения между Японией и Россией через 20, через 30 лет», — сказал премьер Японии.

По результатам Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был заключен мирный договор. В 1956 году была подписана советско-японская Московская декларация, согласно которой между странами была официально прекращена война. Ключевой проблемой заключения мирного договора является спор о принадлежности Курильских островов.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече во Владивостоке главы России и Японии обсудили вопросы мирного договора.

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