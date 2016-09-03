Мемория. Лев Понтрягин

3 сентября 1908 года родился Лев Понтрягин, один из крупнейших математиков XX века.

Личное дело

Лев Семенович Понтрягин (1908-1988) родился в Москве в семье служащего. Его отец, Семён Акимович Понтрягин, работал счетоводом. Мать, Татьяна Андреевна, происходившая из крестьян Ярославской губернии, выучилась в Москве на портниху.

Семья не бедствовала, однако с началом Первой мировой войны все изменилось – отца мобилизовали и отправили на фронт, где он попал в плен и смог вернуться домой только в 1918 году. После потери кормильца материальное положение семьи сильно пошатнулось, им пришлось сдавать комнату, а мать по мере сил подрабатывала шитьем.

«Я не помню, чтобы родители как-либо воспитывали меня. Меня не обучали ни музыке, ни иностранным языкам, а своё время я проводил в значительной части на улице», - вспоминал Лев Понтрягин в своей автобиографии.

В 1916 году он поступил в школу. В связи с тяжелым материальным положением, мать отдала его в городскую школу для бедных. Обучение там было четырёхлетнее, иностранные языки не изучались. Однако в этой школе Лев проучился только один год, а на второй год началась революция. В 1918 году в России была введена единая трудовая шкода с девятилетним обучением. В такой школе он и начал учиться с третьего класса.

В 14 лет Лев попытался отремонтировать примус, который взорвался прямо у него в руках. Мальчик получил сильнейшие ожоги лица. Сама жизнь его была в столь серьёзной опасности, что на глаза сразу не обратили внимание. И только по истечении некоторого времени, когда уже было совсем плохо, его перевели в специальную глазную лечебницу. В целом он провёл в больнице около пяти месяцев. Попытка вернуть зрение последующей хирургической операцией вызвала сильнейшее воспаление глаз и привела к полной слепоте. Для Семёна Понтрягина случившаяся с сыном трагедия стала жизненной катастрофой, у него начались припадки типа эпилептических, он быстро потерял трудоспособность. Последние годы жизни находился на инвалидности и скончался в 1927 году от инсульта.

«Вернувшись из больницы, я находился в полной растерянности: что делать? – рассказывал ученый об этом периоде своей жизни. - Сперва я поступил в специальную школу для слепых и пробыл там в интернате довольно короткое время. Обучение в этой школе совершенно не удовлетворяло ни меня, ни мать, так как учителя не обещали мне ничего большего, чем какое-нибудь ремесло. А у нас ещё сохранилась мечта о будущем, о моём высшем образовании. После этого я вернулся в свою прежнюю школу, в прежний класс».

Татьяна Понтрягина полностью посвятила себя сыну. Не обладая специальным математическим образованием, она вместе с ним взялась за изучение математики, вместе прошла подготовку к поступлению в университет. К окончанию средней школы в 1925 году Лев уже блестяще владел школьным курсом математики, чего, правда, нельзя сказать о других предметах. Знания по высшей математике приобрёл самостоятельно, читая с помощью матери случайно попадавшиеся популярные книжки, учебники и отдельные статьи.

В том же 1925 году Понтрягин, несмотря на полную слепоту, поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета. Мать продолжила помогать сыну-студенту. Так, она специально выучила немецкий язык и много читала ему, иногда в день сотнями страниц специальные тексты научных статей на немецком языке.

Еще будучи студентом второго курса университета в восемнадцать лет начал заниматься научной работой. По окончании университета в 1929 году поступил в двухгодичную аспирантуру к П. С. Александрову. Александров отнесся к слепому талантливому юноше с огромной теплотой. Он проявил большое внимание и интерес к его первым математическим результатам, редактировал и переводил на немецкий язык его рукописи и передавал их для публикации в немецкие математические журналы.

В 1930 году Понтрягина зачислили доцентом кафедры алгебры Московского университета и сотрудником НИИ математики и механики МГУ.

С 1934 года Понтрягин начал работать в МИАН им. В. А. Стеклова. В 1935 году, когда в СССР были восстановлены учёные степени и звания, ему без защиты Высшей аттестационной комиссией была присуждена степень доктора физико-математических наук и в том же году он был утверждён в звании профессора МГУ. С 1939 года — заведующий отделом МИАН.

В 1937 году закончил большую монографию «Непрерывные группы», за которую в 40-м году получил Сталинскую премию 2-й степени.

Прикладными разделами математики Понтрягин занялся, по его собственным словам, в значительной степени «из этических соображений», считая, что его продукция должна найти применение при решении жизненно важных проблем общества. Выбор конкретных приложений произошёл около 1932 года, после знакомства с молодым физиком А. А. Андроновым, который обратился к Понтрягину с предложением начать совместную научную работу. Он рассказал о предельных циклах Пуанкаре, о рекуррентных траекториях и о том, что всё это имеет практическиое приложение. После этого Понтрягин начал регулярно изучать работы А. Пуанкаре, Дж. Биркгофа, М. Морса и других. Небольшой группой Лев Понтрягин с коллегами собирались у него на квартире и читали этих авторов. Это продолжалось до 1937 года, когда собираться группами на квартирах стало опасным.

Понтрягин на один год даже по совместительству стал сотрудником Института физики и сделал там работу о динамических системах, близких к гамильтоновым, которая имела применение. Статья «Грубые системы» была опубликована в Докладах АН СССР в 1937 году в соавторстве с Андроновым. Из этой четырёхстраничной статьи выросла теперь обширная теория динамических систем.

В 1939 году Лев Понтрягин был избран член-корреспондентом Академии наук СССР.

Во время Великой Отечественной войны вместе с Математическим институтом был эвакуирован в Казань. Тяжелые испытания военного времени и голод Понтрягину помогла пережить полученная им перед войной Сталинская премия, давшая возможность покупать продукты.

В начале 1950-х годов Лев Понтрягин организовал семинар в МИАНе, на который стал приглашать учёных практиков и прикладников, инженеров, которые рассказывали там о своих задачах. На семинаре был заведён порядок, по которому чисто математические доклады не допускались.

На одном из семинаров состоялось выступление Александра Фельдбаума, крупного специалиста в теории автоматического регулирования. Фельдбаум не был математиком, его научные интересы относились к авиации. В частности, его интересовало создание математической теории, описывающей преследование одного самолёта другим. Так Понтрягин познакомился с проблемой, выросшей затем в теорию дифференциальных игр. Он привлёк к работе своих учеников Р. В. Гамкрелидзе, В. Г. Болтянского, Е. Ф. Мищенко. В итоге коллектив Понтрягина пришел к математической теории оптимального управления, которую он сам считал главным достижением всей их деятельности. Центральным результатом этой теории является так называемый принцип максимума, сформулированный Понтрягиным, а затем доказанный в частном случае Р. В. Гамкрелидзе и в общем случае В. Г. Болтянским. Сама формулировка этого принципа являлась серьёзным открытием (1958 год), теперь он называется принципом максимума Понтрягина.

В 1958 году Понтрягин был избран действительным членом Академии наук СССР. Коллектив под его руководством за работы над принципом максимума и работы по малому параметру при производных был удостоен в 1962 году Ленинской премии.

В 1966 году Понтрягин стал лауреатом премии имени Н. И. Лобачевского за цикл работ по дифференцируемым многообразиям.

В 1971 году, в момент создания факультета ВМК МГУ, Лев Понтрягин организует кафедру оптимального управления в составе ВМК МГУ, которой заведовал до самой смерти.

В 1975 году за учебник «Обыкновенные дифференциальные уравнения» Понтрягин получил Государственную премию СССР.

В конце жизни Понтрягин активно участвовал в борьбе с проектом поворота сибирских рек. Он организовал в МИАН семинар, работы которого помогли показать необоснованность расчётов, использованных в обосновании проекта, создал лабораторию математических вопросов экологии при руководимом им отделе. Также Понтрягин подписал письмо группы академиков в ЦК КПСС против поворота рек и решительно выступал на встрече в ЦК, куда были приглашены авторы письма. В итоге Понтрягин добился обсуждения математических ошибок прогноза уровня Каспийского моря на общем собрании отделения математики АН СССР, а затем принятия постановления ещё четырёх отделений АН СССР о научной необоснованности проекта. Немалую роль в принятии решения об отказе от проекта переброски сыграло письмо с критикой проекта, отправленное Понтрягиным М. С. Горбачёву перед открытием XXVII съезда КПСС.

В 1982–1988 годах занимал пост председателя комиссии по школьному математическому образованию Отделения математики АН СССР. Понтрягин придавал большое значение вопросам преподаванию этой науки в советской средней школе и боролся с чрезмерной формализацией школьной математики. Он даже написал цикл книг по математике для школьников, не ставших, однако, популярными.

Лев Понтрягин умер 3 мая 1988 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Лев Понтрягин - один из крупнейших математиков XX века. Его работы оказали определяющее влияние на развитие топологии и топологической алгебры. Он внёс значительный вклад в теорию колебаний, вариационное исчисление, теорию управления. В теории управления Понтрягин — создатель математической теории оптимальных процессов, в основе которой лежит т. н. принцип максимума Понтрягина; имеет фундаментальные результаты по дифференциальным играм. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления.

Учениками Понтрягина были известные математики Д. В. Аносов, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, М. И. Зеликин, Е. Ф. Мищенко, М. М. Постников, Н. Х. Розов, В. А. Рохлин, В. И. Благодатских.

Лев Понтрягин является лауреатом Сталинской, Ленинской и Государственной премий, Международной премии им. Н. И. Лобачевского, кавалером четырёх орденов Ленина, орденов Октябрьской революции, «Знак Почёта», Трудового Красного знамени, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

О чем надо знать

Часто Понтрягина обвиняют в участии в публичной травле математика Н. Н. Лузина, который с 20-х годов имел многочисленную группу учеников, находившихся под сильнейшим его влиянием, носившую название «Лузитания». Среди его учеников были такие выдающиеся учёные, как П. С. Александров, А. Н. Колмогоров, М. А. Лаврентьев, Д. Е. Меньшов и многие другие. Компания против Лузина была начата статьями в газете «Правда»: 2 июля 1936 года «Ответ академику Н. Лузину» и 3 июля 1936 года «О врагах в советской маске». За этими статьями последовали обсуждения, сопровождавшиеся критикой Лузина, в которых принимали участие многие представители московской математической общественности, профессора и преподаватели, в том числе и бывшие ученики Лузина, и члены «Лузитании» П. С. Александров, А. Н. Колмогоров и А. Я. Хинчин.

В этих обсуждениях участвовал и Понтрягин, которому, по его воспоминаниям, предложили выступить как представителю молодых учёных. Смысл его выступления заключался в том, что Лузин стал таким не сам по себе, а благодаря тому, что был окружён подхалимством. В своих воспоминаниях Понтрягин также отмечал, что был вовлечён в участие в «деле Лузина» своим учителем — П. С. Александровым (являвшимся учеником Н. Н. Лузина).

Опубликованные в настоящее время стенограммы выступлений математиков в связи с делом Н. Н. Лузина на заседании Комиссии Академии наук СССР показывают, что Понтрягин задавал Лузину вопросы уточняющего характера и обвинений ему не предъявлял.

Также Понтрягина неоднократно обвиняли в антисемитизме. Заведующий кафедрой математики МГИАИ М. Ш. Цаленко называл его наряду с И. М. Виноградовым одним из «вдохновителей антисемитизма в советской математике», а академик Евгений Фейнберг объяснял продолжительное неизбрание в Академию наук СССР Израиля Гельфанда именно антисемитизмом Понтрягина. Упоминается также его противодействие награждению Григория Маргулиса Филдсовской премией и избранию Натана Джекобсона президентом Международного математического союза.

С именами Виноградова и Понтрягина связывается международный скандал с обсуждением систематических проявлений антисемитизма в советской математике, вершиной которого стало принятие специальных документов на Международном математическом конгрессе в Хельсинки в 1978 году. Академик Сергей Новиков утверждает, что авторитет Понтрягина как учёного использовался для оправдания политики государственного антисемитизма перед мировым математическим сообществом.

После скандала в том же 1978 году президент АН СССР А.П.Александров отстранил Понтрягина от поста советского представителя в Международном союзе математиков.

Сам Понтрягин в мемуарах утверждал, что боролся с сионистами (письмо на эту тему было опубликовано в журнале Science в 1979 году), а также отмечал, что в течение многих лет оказывал помощь еврейским математикам, и лишь когда понял, что используется ими в их чисто националистических интересах, такую помощь прекратил, но не стал действовать против них.

В 1940-е — 1950-е годы Лев Понтрягин неоднократно обращался в различные инстанции вплоть до высших с письмами и ходатайствами в защиту репрессированных учёных. В частности, большие усилия, увенчавшиеся в конце концов успехом, были приложены им для освобождения из проверочного лагеря математика В. А. Рохлина, в ходе войны попавшего в немецкий плен. Математику В. А. Ефремовичу Понтрягин помог не только рядом ходатайств, направленных в том числе И. В. Сталину, но и тем, что регулярно поддерживал его письмами, пока тот находился в лагере, а затем, после освобождения, предоставил ему возможность в течение семи лет проживать у себя в квартире.

Прямая речь

О математике: «В школьные и университетские годы я часто говорил и искренне думал, что математика легче других предметов, так как она не требует запоминания. Ведь любую формулу и теорему можно вывести логически, ничего не помня наизусть».

О счете: «Умение проводить вычисления в уме, мне кажется, у математиков столь же естественно, как у актёра знание большого количества пьес и литературных отрывков наизусть».

О математическом творчестве: «При попытке объяснить процесс математического творчества я буду исходить из одного высказывания Пуанкаре, смысл которого состоит в следующем. Всякое, даже очень сложное математическое построение состоит из очень простых логических переходов, каждый из которых не представляет никакой трудности при понимании. Сложное переплетение всех этих простых переходов представляет собой трудную для понимания конструкцию, ведущую к результату.

Таким образом, сложное математическое построение представляет собой как бы логическое кружево из мелких стежков очень простой структуры. На одном конце этого сложного куска кружев находится предпосылка, а на другом — результат. Каждый стежок, составляющий кусок кружев, очень прост. Всё в целом сплетение представляется очень сложным. Для понимания его требуется большой опыт и одарённость математика. Процесс математического творчества заключается в сплетении этого сложного логического куска, на одном конце которого находится предпосылка, а на другом — научный результат».

Из воспоминаний А. П. Минакова: «Идёт лекция профессора Николая Николаевича Бухгольца, все слушают не очень внимательно, вдруг голос Понтрягина: „Профессор, вы ошиблись на чертеже!“ Оказывается, он, будучи слепым, „слышал“ расстановку букв на чертеже и понял, что там не всё в порядке».

7 фактов о Льве Понтрягине

Понтрягин никогда не пользовался приспособлениями для слепых, в том числе книгами с особым шрифтом. Лекции в университете он не записывал, а запоминал и потом ночами, лежа в постели, продумывал их. Ходить он также предпочитал самостоятельно, без помощи других, несмотря на то, что часто падал и ушибался. Он даже, несмотря на слепоту, научился кататься на коньках, на лыжах, плавал на байдарке.

Можно сказать, что Понтрягин изобрел для себя аудиокниги. Кто-нибудь из его помощников начитывал ему на магнитофон книги, которые он потом слушал в удобное для него время.

Принцип максимума Понтрягина нашёл многочисленные приложения, в частности, в космонавтике. В связи с этим автор был избран почётным членом Международной академии астронавтики.

Лев Понтрягин был дважды женат. Первую супругу – биолога Таисию Иванову - выбрал по рекомендации матери, вторую – Александру, работавшую врачом - самостоятельно. Детей в браках не было.

Переболев туберкулёзом и хроническим воспалением лёгких, в 1980 году по настоянию жены-врача Понтрягин стал вегетарианцем и «почти сыроедом».

В конце жизни написал подробные мемуары «Жизнеописание Л. С. Понтрягина, математика, составленное им самим», в которых дал характеристики многим учёным и оценки событиям, свидетелем и участником которых был.

Именем Понтрягина названа одна из улиц района Южное Бутово в Москве

Материалы о Льве Понтрягине

Жизнеописание Льва Семёновича Понтрягина, математика, составленное им самим

Основные даты жизни и деятельности Л. С. Понтрягина

Так сделайте невозможное! И. Р. Шафаревич К 80-летию Л. С. Понтрягина.

Статья о Льве Понтрягине в Википедии