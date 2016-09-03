Ройзман призвал патриарха вступиться за игрока в Pokemon Go в храме

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил патриарха Кирилла заступиться за блогера Руслана Соколовского, задержанного и арестованного за игру в мобильное приложение Pokemon Go в храме. Об этом глава города написал в своем Facebook.

По информации Евгения Ройзмана, Соколовский был задержан «по доносу (наводке) одного подлого СМИ в Екатеринбурге». «Ему [блогеру] 22 года, живет вдвоем с матерью-инвалидом. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться! Позорище!» — написал Ройзман.

Глава Екатеринбурга напомнил, что «не так давно под домашний арест в элитную квартиру в 135 кв. м в элитном клубном доме "Тихвин" поместили областного министра, подозреваемого в присвоении 55 млн».

«Думаю, что было бы справедливо и правильно, если бы священники и особенно владыка Кирилл за неразумного блогера заступились бы и поручились. Это было бы просто мудро и красиво», — подчеркнул ЕвгениЙ Ройзман.

Ранее в управлении Следственного комитета по области сообщили, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники следственного управления и оперативных служб прибыли по месту жительства отца ребенка и дожидались там возвращения подозреваемой. Сначала думали, что она ребенка просто принесет к себе домой, но она пришла без ребенка.

При этом женщина пояснила, что просто ненадолго отлучалась из дома. В СК уточнили, что супруг обвиняемой, отец погибшей девочки, на момент убийства находился в отъезде. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что обвиняемая сама является матерью. «У нее двое малолетних детей», — сказал он. По его словам, пока нет данных, что как женщина проявляла себя по отношению к собственным детям.