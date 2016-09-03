В Самарканде началась церемония прощания с Исламом Каримовым

В центре Самарканда началась церемония прощания с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым, пишет «Российская газета».

Церемония, которая началась в 12:00 по местному времени (10:00 по Москве), проходит на площади Регистан. В настоящее центр Самарканда полностью закрыт для проезда автомобилей.

Гроб с телом президента Узбекистана Исламом Каримовым был доставлен в Самарканд из Ташкента самолетом рано утром 3 сентября. На трассе от аэропорта до центра города кортеж встречали тысячи жителей республики.

Как сообщалось ранее, Ислама Каримова похоронят на кладбище Шахи-Зинда рядом с матерью и двумя братьями.