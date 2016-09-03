Самолет с телом Ислама Каримова вылетел из Ташкента в Самарканд, где пройдут похороны первого президента республики Узбекистан, сообщает РИА Новости.

В связи с этим власти Узбекистана приняли решение закрыть воздушное пространство над Самаркандом для всех гражданских рейсов. По информации агентства ТАСС, самолету «Узбекистан эйрлайнз», вылетевшему из московского аэропорта Домодедово в 01:40 по московскому времени в Самарканд, пришлось приземлиться в Ташкенте.

Ранним утром в субботу тысячи жителей Ташкента вышли проводить траурный кортеж с телом Ислама Каримова. Автомобили проехали по так называемой «президентской трассе» — маршруту, которым Ислам Каримов ездил между своими двумя резиденциями — загородной и в центре Ташкента. Люди выстроились на протяжении трассы и забросали проезжающий кортеж цветами.

В минувшую пятницу правительство и парламент Узбекистана сообщили, что глава республики Ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет. Президент завещал похоронить себя в Самарканде, в своем родном городе, где похоронены его родители. Российскую делегацию на похоронах возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев. В связи с кончиной Ислама Каримова в республике объявлен трехдневный траур, начиная с 3 сентября.