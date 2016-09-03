Савченко призвала украинцев драться с Россией

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко назвала Россию врагом и призвала к активным действиям против Москвы. Об этом парламентарий заявила в программе «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

«Давайте в конце концов сражаться с этим врагом, если уж мы ввязались, если хотим биться. Давайте уже драться, а не просто говорить», — сказала Савченко. Она добавила, что эта «ситуация уже просто достала», и призвала к открытому диалогу.

Савченко неоднократно делала различные заявления, которые вызывали большой резонанс. В частности, в июле депутат выразила мнение, что украинцы должны попросить прощения у жителей Донбасса. В июне политик предложилапровести прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.