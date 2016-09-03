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03 сентября 2016, 18:56
Украина

ВС Украины запланировали масштабные сборы резервистов

В Вооруженных силах Украины запланированы масштабные сборы резервистов. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Первый этап запланирован на 3-15 сентября, второй — 12-24 сентября. «На протяжении сентября привлекут 9 бригад всех оперативных командований в 5 областях. Будут задействованы более 8000 резервистов, 10% их них — офицеры», — уточняется на сайте ведомства.

Как подчеркнули в ведомстве, сборы завершатся проведением бригадных тактических учений с боевой стрельбой, в которых примут участие сформированные из действующих военнослужащих и резервистов смешанные подразделения.

«Главная цель учений — отработка механизма оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва в случае откровенной агрессии», — сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Согласно официальной информации, в настоящее время на Украине зарегистрированы около 85 тысяч резервистов — эти люди отслужили один год по мобилизации и участвовали в КТО (так киевские власти называют спецоперацию против в Донбассе. Теперь их приглашают на военные сборы для поддержания уровня профессиональной подготовки. Согласно опросу, 80% из них готовы прибыть по вызову в воинские части.

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