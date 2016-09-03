Глава Минтруда пообещал повышение зарплат бюджетникам в 2017 году

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пообещал, что работникам бюджетной сферы будет повышена заработная плата в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул глава ведомства, повышение заработной платы будет произведено во исполнение президентских указов. «Повышение зарплат бюджетникам будет в следующем году, в этом году идет просто повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным категориям», — объяснил Максим Топилин.

Глава Минтруда добавил, что «деньги пока не определены», но расчеты уже сделаны.

Повышение зарплат бюджетникам было одним из ключевых пунктов «майских указов» Владимира Путина, подписанных им в 2012 году после вступления в должность президента страны.

Ранее первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко предупредила о возможных проблемах с выплатами бюджетникам в 2017 году в связи с растратой резервов.