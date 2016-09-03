Кандидат в президенты США Трамп опередил Клинтон по популярности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые с июля опередил по популярности своего соперника — демократа Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.

Согласно последнему опросу социологического центра Ipsos, Трампа готовы поддержать 40% потенциальных избирателей, Клинтон — 39%. Опрос проводился в период 26 августа — 1 сентября. Отмечается, что последние несколько недель Трамп сокращал свое отставание от Клинтон, сохранявшееся в течение августа. Выборы президента США пройдут 8 ноября.

Предыдущий опрос Reuters и Ipsos, данные которого были опубликованы 26 августа, показывал отрыв Клинтон от Трампа в 5%. За кандидата от демократов готовы были проголосовать 41% опрошенных, 36% готовы поддержать республиканца. 23% избирателей не одобрили ни одного из кандидатов. При этом опрос Reuters и Ipsos от 24 августа показывал, что за Клинтон готовы были проголосовать на 12% больше избирателей В целом, как отмечает Reuters, социологические опросы показывают отрыв Клинтон на протяжении всей президентской гонки. Согласно опросам Reuters и Ipsos, Трампу опередить удавалось всего дважды: в мае этого года и в конце июля.