И.о. министра торговли Кировской области заподозрили в хищениях

Против исполняющего обязанности министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация хищения денежных средств в особо крупном размере). Следователи заявили, что обвинение чиновнику уже предъявлено.

По данным СК, в 2010-2011 годах чиновник мог организовать хищение денег, которые выделили на реализацию программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской области на 2010-2014 годы». Он пообещал покровительство своей знакомой, которая возглавляла Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, за 1 млн 200 тысяч рублей.

Следователи заявили, что подозреваемого задержали 3 сентября, и во время допроса он сознался в преступлении.