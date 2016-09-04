Во Владивостоке экстренно приземлился самолет с главой Якутии

В аэропорту Владивостока экстренно приземлился самолет авиакомпании «Якутия», на борту которого находился глава Якутии Егор Борисов и официальная делегация участников Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

3 сентября во время набора высоты самолетом Sukhoi Superjet 100 при штатной уборке механизации крыла не убрались предкрылки. Тогда командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт Владивостока. Когда самолет выработал все топливо, посадка прошла в штатном режиме.

Всего на борту авиалайнера находились 66 пассажиров и пять членов экипажа. Борисов смог вылететь из Владивостока утром 4 сентября, когда был прислан резервный воздушный самолет.

В настоящее время следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проверяют факт аварийной посадки самолета, передает РИА Новости.