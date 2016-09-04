Пожар в редакции «Интера» в Киеве потушен

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины отчиталась о том, что пожар в офисе телеканала «Интер» в Киеве ликвидирован. Об этом сообщается на официальной странице службы в Facebook.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что во время проведения митинга возле здания, горели автомобильные шины и в результате занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание на первом этаже, на площади 10 квадратных метров и на втором этаже, на площади 20 квадратных метров», — заявили в ГСЧС.

Всего в пожаротушении приняли участие 52 человека и 15 единиц специальной техники.

В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.

Отметим, ранее сообщалось, что группа неизвестных людей разбила палатки у редакции телеканала «Интер» и бросила в здание «коктейль Молотова».