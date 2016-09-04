В Китае умерла старейшая женщина планеты

В китайской провинции Сычуань умерла местная жительница Фу Суцин, которую признали самой пожилой жительницей планеты. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Фу Суцин было 119 лет. Она умерла у себя дома спустя две недели после празднования дня рождения.

У китаянки 70 внуков, правнуков и праправнуков.

Стоит отметить, что Шанхай лидирует по числу долгожителей среди китайских городов, к примеру, в городе насчитывается 1200 человек в возрасте 100 и более лет.

Однако, согласно книге рекордов Гиннесса, самая пожилая женщина планеты - Сузанна Мушатт Джонс, которая родилась в 1899 году в Алабаме и скончалась 13 мая в Нью-Йорке.