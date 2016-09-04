В Китае открылся саммит G20

В китайском Ханчжоу официально открылся саммит G20. Об этом сообщает ТАСС.

На этот раз саммит посвящен теме «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита заявил о необходимости исправить ошибки, приведшие к мировому кризису. Он считает, что сейчас необходимо открывать новый путь для роста экономики и сформировать повестку для устойчивого экономического развития до 2030 года.

Перед открытием саммита лидеры делегаций сделали совместное фото. Президент США Барак Обама поприветствовал Си Цзиньпина, однако не сообщается, общался ли он с Владимиром Путиным.

В настоящее время в рамках саммита начали переговоры глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.