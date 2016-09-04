Кремль назвал слухами информацию об отставке главы МЧС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о готовящейся отставке министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова является недостоверной. Его слова приводит РБК.

«Слухи и спекуляции», — заявил Песков.

Напомним, ранее «Новая газета», ссылаясь на источники, сообщила, что Пучкова могут отправить в отставку в связи с неудовлетворительной ситуацией с тушением лесных пожаров в России, а также из-за гибели спасательного отряда на шахте «Северная», катастрофы вылетевшего на пожаротушение под Иркутском Ил-76, а также гибели главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.