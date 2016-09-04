Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 сентября 2016, воскресенье, 19:56
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Сделать Дальний Восток мощным, динамичным и передовым
Путин в беседе с Эрдоганом пошутил про главу турецкой разведки
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Торговля без привязи
«Налоговые каникулы» для бизнесменов. В Оренбуржье начали действовать новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
04 сентября 2016, 18:21
Владимир Пучков Кремль МЧС отставки-назначения

Кремль назвал слухами информацию об отставке главы МЧС

Владимир Пучков
Владимир Пучков
Правительство России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о готовящейся отставке министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова является недостоверной. Его слова приводит РБК.

«Слухи и спекуляции», — заявил Песков.

Напомним, ранее «Новая газета», ссылаясь на источники, сообщила, что Пучкова могут отправить в отставку в связи с неудовлетворительной ситуацией с тушением лесных пожаров в России, а также из-за гибели спасательного отряда на шахте «Северная», катастрофы вылетевшего на пожаротушение под Иркутском Ил-76, а также гибели главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Барак Обама
Источник рассказал о предложении Обамы встретиться с Путиным
Пожар в офисе телеканала "Интер"
В Киеве подожгли офис телеканала «Интер»
Следственный комитет
Умер второй участник перестрелки в Екатеринбурге
Владимир Путин на Саммите G20 в Турции
Путин назвал успехи России в сфере экономики скромными на саммите G20
Владимир Пучков
Кремль назвал слухами информацию об отставке главы МЧС
Архив новостей

Самое читаемое

Машина на обочине
Пойди Доучи Дома
Мария Захарова
Захарова придумала смешное объяснение украинскому ордеру на арест Шойгу
Предприниматель Илон Маск
Владелец SpaceX рассказал подробности взрыва Falcon 9
Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ
Киевский суд выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Экономика России
Экономика России объявлена самой «несправедливой» в мире
19:51 Пожар в редакции «Интера» в Киеве потушен
19:26 Под Рязанью разбился легкомоторный самолет
19:09 Умер второй участник перестрелки в Екатеринбурге
18:52 В Киеве подожгли офис телеканала «Интер»
18:21 Кремль назвал слухами информацию об отставке главы МЧС

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Гааз
Портрет Федора Гааза на мемориальной доске школы в Кельне
4 сентября 1780 года родился Федор Гааз, врач, филантроп, «святой доктор».
17:53 Нико Росберг выиграл Гран-при Италии
16:59 Источник рассказал о предложении Обамы встретиться с Путиным
16:38 СМИ сообщили о реформировании МУР для борьбы с экстрасенсами
16:05 Обама отреагировал на инцидент в аэропорту Китая
15:38 В Петербурге появился памятник писателю Довлатову
15:18 В Китае умерла старейшая женщина планеты
14:30 Песков рассказал об отдельной встрече Путина и Обамы на саммите G20
14:21 Экс-командир таджикского ОМОНа стал одним из главарей ИГ
13:58 Путин назвал успехи России в сфере экономики скромными на саммите G20
13:26 Обама в аэропорту Ханчжоу остался без трапа и ковровой дорожки
13:08 СМИ рассказали о скорой отставке главы МЧС
12:25 Путин обсудил с Эрдоганом отмену продэмбарго
12:02 Мать Терезу причислили к лику святых
11:40 И.о. министра торговли Кировской области заподозрили в хищениях
11:09 В Китае открылся саммит G20
10:42 Во Владивостоке экстренно приземлился самолет с главой Якутии
10:22 Путин встретился с новым премьером Великобритании на полях G20
09:59 Путин подарил Си Цзиньпину коробку мороженого
09:47 При стрельбе в Екатеринбурге погиб человек
09:29 Оставшиеся без медалей олимпийцы получили джипы от Кадырова
09:13 Обама потребовал от России уступок по Сирии
03.09 20:25 Митрополит Екатеринбургский вступился за арестованного за ловлю покемонов блогера
03.09 19:51 СКР начал проверку по факту стрельбы в Екатеринбурге
03.09 19:27 «Ночные волки» объяснили выезд мотоцикла Кадырова на встречную полосу
03.09 18:56 ВС Украины запланировали масштабные сборы резервистов
03.09 17:48 Путин прилетел в Китай на саммит G20
03.09 16:52 Турецкие танки вошли в провинцию Алеппо
03.09 16:49 СМИ сообщили об отсутствии дочери Каримова на похоронах отца
03.09 15:57 Савченко призвала украинцев драться с Россией
03.09 15:28 Ройзман призвал патриарха вступиться за игрока в Pokemon Go в храме
03.09 14:48 В Иваново предъявили обвинение подозреваемой в убийстве ребенка
03.09 14:29 «Роснефть» и Hyundai будут развивать судостроительный кластер на Дальнем Востоке
03.09 13:58 Ислама Каримова похоронили в Самарканде
03.09 13:21 В Беслане напали на участвовавших в акции против Путина журналистов
03.09 12:48 Президент Южной Кореи договорилась с Путиным по северокорейской ядерной проблеме
03.09 12:20 Медведев прибыл в Самарканд на похороны Каримова
03.09 11:40 В Самарканде началась церемония прощания с Исламом Каримовым
03.09 11:23 В Екатеринбурге арестован игравший в храме в Pokemon Go видеоблогер
03.09 10:48 Премьер Японии предложил Путину «поставить точку» в территориальном споре
03.09 10:19 Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым»
03.09 09:50 Глава Минтруда пообещал повышение зарплат бюджетникам в 2017 году
03.09 09:33 Кандидат в президенты США Трамп опередил Клинтон по популярности
03.09 09:07 Самолет с телом Ислама Каримова вылетел из Ташкента в Самарканд
02.09 20:57 Путин отправил Медведева на похороны президента Узбекистана
02.09 20:39 Абэ подарил Путину шлем и получил в ответ катану
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.