Экс-командир таджикского ОМОНа стал одним из главарей ИГ

Бывший начальник ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурод Халимов стал новым военным руководителем «Исламского государства» (группировка запрещена в России). Таким образом, он занял место убитого весной Умара аш-Шишани. Об этом сообщает иракский ​​телеканал Alsumaria, ссылаясь на источник в службах безопасности страны.

Террористы решили не сообщать о назначении аль-Таджики на место аш-Шишани из соображений безопасности.<

Отметим, в конце лета США заявили, что награду в 3 млн долларов получит тот, кто укажет местонахождение Халимова. «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — заявил Госдеп.

Весной 2015 года Халимов снялся в пропагандистском ролике, в котором он призвал бороться с властями США, России и Таджикистана и заявил, что уезжает в Сирию. По решению властей Таджикистана аль-Таджики обвинен в государственной измене и объявлен в международный розыск, а США признали его международным террористом.