Путин подарил Си Цзиньпину коробку мороженого

Президент Владимир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину коробку российского мороженого во время двусторонней встречи перед саммитом G20. Об этом сообщает ТАСС.

«Я обещал Вам его привезти. Я в подарок Вам привез целую коробку мороженого», — отметил Путин. Российский лидер напомнил, что ему рассказали о любви Си Цзиньпина к мороженому на встрече во Владивостоке предприниматели из Китая.

В ответ председатель КНР выразил Путину благодарность: «При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность».

Отметим, во время Путина с потенциальными инвесторами в дальневосточном регионе китайский бизнесмен заявил, что им запретил импортировать российское мороженое, которое очень любят в Китае. На что Путин отметил: «В первый раз об этом слышу. Буду когда теперь ездить, то председателю Си буду привозить с собой мороженое как особый подарок».