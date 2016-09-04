В Киеве подожгли офис телеканала «Интер»

В Киеве вспыхнул пожар в одном из зданий на улице Щусева, в котором располагается телеканал «Интер». Об этом сообщает «ЛИГА.net».

В данном здании находятся офисы телекомпании К1/К2 (ЗАО Телерадиокомпания Интер-видео-Киев).

Пресс-секретарь главного управления Нацполиции Украины в столице Оксана Блищик на своей странице в Facebook так прокомментировала ситуацию:

В настоящее время на месте происшествия работают семь пожарных расчетов, эксперты и следственно-оперативная группа. Задержаны несколько человек, их доставили в полицию.

На самом телеканале бегущей строкой сообщается о поджоге офиса и уничтожении телестудии. Также уточняется, что на крыше здания находятся сотрудники, которые не смогли эвакуироваться.