Оставшиеся без медалей олимпийцы получили джипы от Кадырова

Отстраненные от Олимпийских игр в Бразилии двое чеченских тяжелоатлетов получили джипы «Мерседес-Бенс». Об этом сообщает «Интерфакс».

Машины подарил спортсменам исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров от имени Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Кроме того, автомобили получили четыре спортсмена из Чечни, все же поехали на Олимпиаду, но не смогли завоевать награды.

По мнению Кадырова, спортсмены остались без медалей, поскольку «вокруг сборной России была создана нервозная обстановка». Он отметил, что уверен в победе россиян на следующих Олимпийских играх.