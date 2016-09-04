Оставшиеся без медалей олимпийцы получили джипы от Кадырова
Отстраненные от Олимпийских игр в Бразилии двое чеченских тяжелоатлетов получили джипы «Мерседес-Бенс». Об этом сообщает «Интерфакс».
Машины подарил спортсменам исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров от имени Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Кроме того, автомобили получили четыре спортсмена из Чечни, все же поехали на Олимпиаду, но не смогли завоевать награды.
По мнению Кадырова, спортсмены остались без медалей, поскольку «вокруг сборной России была создана нервозная обстановка». Он отметил, что уверен в победе россиян на следующих Олимпийских играх.
Дорогие друзья! Сегодня мы чествовали наших дорогих спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Олимпийцев приветствовали тысячи поклонников и любителей спорта, которые образовали живой коридор по пути движения колонны машин и мотоциклов. Они размахивали флаги РФ и ЧР. Честь ЧР в составе сборной России защищали боксёр Адлан Абдурашидов и борцы вольного и классического стиля – Ислам-Бек Альбиев, Анзор Болтукаев, Ислам Магомедов. К сожалению, штангисты Апти Аухадов и Адам Малигов не смогли поехать в Рио в связи с отстранением сборной России по тяжёлой атлетике. Наши ребята усиленно готовились к Олимпиаде, но им не удалось подняться на пьедестал почёта. Однако для нас они победители! Ребята вошли в число сильнейших спортсменов страны, завоевав путевки на главное спортивное событие четырехлетия. И они достойно представляли многонациональный народ России. Игры в Рио для сборной России выдались крайне сложными. Вокруг нашей команды развязали допинговый скандал, носивший явно предвзятый характер. Участие команды в Играх находилось под вопросом до последнего часа. Но олимпийцы России проявили настоящую силу воли и спортивный дух. Несмотря на колоссальное психологическое давление и судейский произвол, сборная России заняла 4 место в общекомандном зачете, завоевав 56 медалей. В ходе торжественной церемонии я поблагодарил за упорство и самоотдачу спортсменов и отметил их наградами республики. Я выразил уверенность, что наши главные олимпийские достижения еще впереди. Гостем торжеств был и наш земляк Альберт Саритов. Выступая за Румынию, он стал бронзовым призёром по вольной борьбе. Звёзды чеченской эстрады дали большой концерт в честь сотен спортсменов, присутствовавших в Дворце торжеств "Сафия". По решению Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны семь спортсменов стали хозяевами джипов "Мерседес". #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 3 2016 в 12:48 PDT