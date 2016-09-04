04 сентября 2016, 19:26
Под Рязанью разбился легкомоторный самолет
В Рязанской области неподалеку от населенного пункта Листвянка произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Крушение произошло около 16:18 4 сентября.
По данным спасателей,пострадал один человек, однако источник агентства РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что пилот самолета был госпитализирован, но скончался в больнице.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
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