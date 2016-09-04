Под Рязанью разбился легкомоторный самолет

В Рязанской области неподалеку от населенного пункта Листвянка произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Крушение произошло около 16:18 4 сентября.

По данным спасателей,пострадал один человек, однако источник агентства РИА Новости в экстренных службах региона пояснил, что пилот самолета был госпитализирован, но скончался в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.