Путин назвал успехи России в сфере экономики скромными на саммите G20

Президент России Владимир Путин во время первого саммита G20 в китайском Ханчжоу заявил, что он считает усилия России по стабилизации экономики недостаточными. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные», — отметил Путин, отметив при этом, что российская экономика «все-таки стабилизировалась». Он пояснил, что в последнее время снизился отток капитала из страны, и при этом Россия сохранила резервы.

«По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз. Снижена инфляция в два раза. Дефицит бюджета - 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне - 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне — всего 12 с небольшим процентов», — заявил Путин. По словам президента, в России зафиксирован небольшой рост промышленного производства наряду с другими показателями. Российский лидер пояснил, что страна планирует «и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов». «Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата», — заключил Путин.

По словам российского лидера, несмотря на то, что лидеры других стран говорят об экономических проблемах, «сегодня наблюдается хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик».