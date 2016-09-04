Путин обсудил с Эрдоганом отмену продэмбарго

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом обсудил возможность отмены Москвой продовольственного эмбарго. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждалось, конечно. Обсуждалось в том смысле, что мы работаем над тем, чтобы снять эти ограничения. Есть два режима работы — один вопрос фундаментальный, второй — технический», — отметил Улюкаев.

По его словам, Москва также ожидает от Анкары определенных действий. «Еще в июле 2015 года поставили вопрос о том, что закрыт допуск нашей мясомолочной продукции на турецкий рынок, и мы по первому приглашению турецкой стороны поехали туда и стали там работать», — пояснил Улюкаев.

Кроме того, глава МЭР рассказал, что Россия и Турция перешли к обсуждению конкретных деталей строительства газопровода «Турецкого потока»: «По "Турецкому потоку" работа тоже продвигается. Там тоже решаются конкретные вещи. Например, где, в каком месте должна войти труба на турецкое побережье, с выделением земельных участков соответствующих. В общем, очень практическая работа».