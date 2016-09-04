Обама в аэропорту Ханчжоу остался без трапа и ковровой дорожки

По прилету на саммит G20 в аэропорт китайского Ханчжоу делегация во главе с президентом США Бараком Обамой столкнулась с трудностями. Об этом сообщает Associated Press.

Все началось с того, что Обаме забыли подать трап, и американскому лидеру пришлось воспользоваться запасным выходом из самолета. Кроме того, встречающие делегацию забыли постелить красную ковровую дорожку.

Далее между помощником Обамы и китайским представителем встречающей стороны в аэропорту вспыхнула ссора из-за того, что китайцы потребовали от сопровождавших Обаму журналистов не освещать его прилет. Когда представитель Белого дома отметил, что США сами будут устанавливать правила для своего лидера,то китайский чиновник ответил: «Это наша страна! Это наш аэропорт!». Он также преградил путь советнику по национальной безопасности Обамы Сьюзан Райс.