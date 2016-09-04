Обама отреагировал на инцидент в аэропорту Китая

Президент США Барак Обама прокомментировал инцидент, который произошел сегодня с участием его делегации в аэропорту китайского Ханчжоу. Об этом сообщает Fox News.

«Мы считаем важным, что пресса может иметь доступ к той работе, которую мы делаем, что у них есть возможность задавать вопросы. И мы не оставляем наши идеалы и ценности в таких поездках», — отметил американский лидер. Так он оценил действия китайской стороны, которая пыталась помешать прилетевшим с Обамой журналистам снимать его встречу в аэропорту.

Однако американский президент отметил, что он «бы не переоценивал значение этого эпизода».