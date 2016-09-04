04 сентября 2016, 16:59
Источник рассказал о предложении Обамы встретиться с Путиным
Встреча президента США Барака Обамы и российского лидера Владимира Путина может произойти по инициативе Штатов. Как заявил источник, Обама сам предложил Путину встретиться во время саммита G20 в Китае, передает РИА Новости.
«Обама подошел к Путину и предложил», — пояснил источник в российской делегации.
По его данным, российская сторона готовится к полноформатным переговорам. «Мы готовимся на случай, если графики будут позволять провести ее так», — отметил источник.
Ранее информацию о встрече двух лидеров подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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