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04 сентября 2016, 16:59
G20 Барак Обама Владимир Путин Россия США

Источник рассказал о предложении Обамы встретиться с Путиным

Владимир Путин и Барак Обама
Владимир Путин и Барак Обама
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Встреча президента США Барака Обамы и российского лидера Владимира Путина может произойти по инициативе Штатов. Как заявил источник, Обама сам предложил Путину встретиться во время саммита G20 в Китае, передает РИА Новости.

«Обама подошел к Путину и предложил», — пояснил источник в российской делегации.

По его данным, российская сторона готовится к полноформатным переговорам. «Мы готовимся на случай, если графики будут позволять провести ее так», — отметил источник.

Ранее информацию о встрече двух лидеров подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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