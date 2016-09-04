СМИ сообщили о реформировании МУР для борьбы с экстрасенсами

Московский уголовный розыск ожидает реструктуризация, направленная на усиление борьбы с этнической преступностью. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

«В результате после всех изменений в МУРе появятся два отдела. Один будет разрабатывать преступных элементов с Кавказа, а другой — из Средней Азии. При этом общая численность сотрудников, занимающихся этническими группировками, увеличится», — поведал он.

В составе МУР ожидается увеличение численности сотрудников оперативно-разыскной части, которая раскрывает преступления мошеннического характера общеуголовной направленности.

«Всех этих экстрасенсов, гадалок, торговцев БАДами и т.п., которые обирают население, развелось столько, что уже не хватает сотрудников. Это направление тоже решено было усилить», — отметил источник.