СМИ рассказали о скорой отставке главы МЧС

Источники рассказали о подготовке отставки главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова. Об этом пишет «Новая газета».

«Среди причин кадрового решения наши собеседники называют систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте "Северная" в республике Коми, катастрофу борта Ил-76, вылетевшего на тушение пожара под Иркутском, гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения», – рассказал источник журналистам издания.

Между тем стоит отметить, что «Аргументы недели» писали о том, что может состояться отставка Пучкова, в июле этого года. Газета указывала, что в этом случае для министра подготовят «спокойное кресло в Совете Федерации».

Отметим, Пучков занимает свой пост с мая 2012 года, а до назначения он пять лет работал замглавы ведомства.