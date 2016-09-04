Путин встретился с новым премьером Великобритании на полях G20

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в рамках саммита G20 в Ханчжоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Договоренность о встрече была достигнута между политиками во время телефонного разговора 9 августа.

Во время встречи Путин заявил, что он надеется вывести отношения с Великобританией на более высокий уровень в политике и в экономике. Он отметил, что перед британцами стоят настолько же сложные задачи, что и перед другими странами. Наконец,Путин поздравил Мэй с избранием на пост премьера.

«Для всех понятно, что перед вами и перед вашей командой стоят сложные задачи, но перед нами перед всеми стоят сложные задачи. Мы желаем вам успехов и надеемся, что нам удастся вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день. Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики», — отметил Путин.