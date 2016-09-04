Умер второй участник перестрелки в Екатеринбурге

После стрельбы в пригороде Екатеринбурга 3 сентября скончался второй пострадавший. Он умер в реанимации, сообщается на сайте следственного управления СК по Свердловской области.

«Несмотря на предпринятые врачами меры по оказанию неотложной медицинской помощи, впоследствии двое из пострадавших (в возрасте 27 и 18 лет) скончались в реанимации», — заявили следователи.

В настоящее время СК принято решение переквалифицировать уголовное дело по признакам преступлений, оговоренных в п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК России (убийство двух лиц и незаконный оборот оружия).

Ранее сообщалось о смерти одного пострадавшего при стрельбе.