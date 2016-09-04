04 сентября 2016, 15:38
В Петербурге появился памятник писателю Довлатову
В Петербурге на улице Рубинштейна официально открыт памятник писателю Сергею Довлатову.
Установку памятника приурочили к 75-летию со дня рождения писателя.
Скульптуру выполнил Вячеслав Бухаев. Она установлена на средства бизнесмена Дмитрия Никитина.
Монумент появился у дома № 23, где жил писатель.
Как сообщила «Фонтанка.Ru», у памятника пока не хватает некоторых элементов, таких как фундамент и двери за спиной писателя. Памятник не был доделан в срок, так как власти города разрешили установить его в последний момент.
В Петербурге открыли памятник Довлатову https://t.co/tqLmPf7fQ0 pic.twitter.com/5dqaWBEfAQ— FlashNord (@flashnord) 4 сентября 2016 г.
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