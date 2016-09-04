В Петербурге появился памятник писателю Довлатову

В Петербурге на улице Рубинштейна официально открыт памятник писателю Сергею Довлатову.

Установку памятника приурочили к 75-летию со дня рождения писателя.

Скульптуру выполнил Вячеслав Бухаев​. Она установлена на средства бизнесмена Дмитрия Никитина.

Монумент появился ​​у дома № 23, где жил писатель.

Как сообщила «Фонтанка.Ru», у памятника пока не хватает некоторых элементов, таких как фундамент и двери за спиной писателя. Памятник не был доделан в срок, так как власти города разрешили установить его в последний момент.