Обама потребовал от России уступок по Сирии

Президент США Барак Обама заявил в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Ханчжоу, что разрешение сирийского конфликта без участия России будет трудным. Его слова приводит Reuters.

Обама отметил, что главным фактором в достижении договоренности о прекращении военных действий в Сирии являются переговоры с Россией, но «у нас есть серьезные разногласия с русскими относительно сторон, которые мы поддерживаем».

«Без уступок со стороны России в части снижения насилия и обеспечения гуманитарного доступа трудно видеть, как мы перейдем к следующей фазе», — заявил Обама.

Однако американский лидер заявил, что переговоры с Москвой должны продолжаться с учетом ее роли в поддержке президента Сирии Башара Асада.

Как отметил источник Reuters в Госдепартаменте США, США и Россия могут достичь соглашения по Сирии уже 4 сентября.

Говоря о ситуации на Украине, Обама заметил, что США и Великобритания продолжат противостоять «российской агрессии» в стране. «Мы союзники по НАТО и видим мир одинаково», — пояснил он.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия и США приблизились к заключению соглашения по борьбе с террористической угрозой в Сирии, но также заметил, что эти переговоры «идут очень тяжело».