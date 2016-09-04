Путин и Обама несколько раз пообщались на саммите G20

Лидеры России и США Владимир Путин и Барак Обама в первый день саммита G20 в Китае успели несколько раз пообщаться «на ногах». Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: «С Обамой они действительно несколько раз "на ногах" кратко переговорили, но не субстантивно, а в том плане, что условились отдельно пообщаться, используя, соответственно, завтрашний день. Согласован сам факт общения. Как это будет, в каком режиме, сказать пока не готов».

Отметим, ранее стало известно, что Путин и Обама проведут отдельную встречу на полях саммита 5 сентября. По информации СМИ, ее инициатором выступила американская сторона.