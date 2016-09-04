При стрельбе в Екатеринбурге погиб человек

После стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга 3 сентября один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время розыск неизвестного стрелка продолжаются.

В следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили, что теперь к делу о стрельбе добавится статья «убийство».

Напомним, стрельба произошла в частном секторе накануне вечером. Впоследствии госпитализировали шесть пострадавших. Следствие полагает, что стрельбу спровоцировал межличностный конфликт.