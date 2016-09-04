СПЧ вступился за задержанных матерей Беслана

Совет по правам человека при президенте заявил, что он выступает против заведенного административного дела в отношении шестерых женщин, задержанных за футболки «Путин – палач Беслана». Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Глава СПЧ призывал правоохранительные органы и суд с максимальным вниманием и человечностью относиться к участницам протеста. В то же время члены Совета планируют подготовить обращение в прокуратуру в связи с тем, что с их точки зрения, в действиях протестующих нет состава преступления – право на выражение взглядов и мнений должно быть защищено», – сказано в сообщении совета.

Напомним, 1 сентября акции пять матерей детей, погибших в 2004 году при теракте в бесланской школе, пришли к школе в футболках с надписями «Путин – палач Беслана». они были задержаны, в отношении них завели административные протоколы и приговорили к обязательным работам или штрафам.