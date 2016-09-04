Песков рассказал об отдельной встрече Путина и Обамы на саммите G20

Президент России Владимир Путин и лидер США Барак Обама проведут отдельный разговор в кулуарах саммита G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Пока лидеры только поздоровались. Условились переговорить отдельно», — заявил Песков.

Отметим, Путин уже провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и заместителем наследного принца королевства Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом.

Между тем Обама побеседовал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Anadolu. Встреча прошла в отеле «Марриотт» и длилась 45 минут в закрытом для прессы режиме. По итогам беседы Эрдоган заявил, что обе страны имеют «особые отношения», однако призвал к общей позиции против террористических организаций в рамках НАТО. «Не существует хороших и плохих террористов. Каждый вид терроризма плох», — отметил он.