Мать Терезу причислили к лику святых

Мать Тереза решением папы Римского Франциска была причислена к лику святых. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее папа Римский заявил, что устранено последнее препятствие для канонизации Матери Терезы. Отметим, что церемония канонизации состоялась в канун 19-й годовщины ее смерти.

Напомним, католическая монахиня Мать Тереза Калькуттская была основательницей женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви» и лауреатом Нобелевской премии мира.