04 сентября 2016, 12:02
Мать Терезу причислили к лику святых
Мать Тереза решением папы Римского Франциска была причислена к лику святых. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее папа Римский заявил, что устранено последнее препятствие для канонизации Матери Терезы. Отметим, что церемония канонизации состоялась в канун 19-й годовщины ее смерти.
Напомним, католическая монахиня Мать Тереза Калькуттская была основательницей женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви» и лауреатом Нобелевской премии мира.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое