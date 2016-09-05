Сокращение бюджетных трансфертов увеличило разрыв в доходах регионов РФ

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) проанализировало данные о бюджетных доходах различных регионов России и пришло к выводу, что разрыв по их объему между бедными и богатыми регионами растет, передает РБК.

Причиной роста этого разрыва является, по мнению экспетров, сокращение трансфертов в регионы из федерального бюджета.

По итогам первой половины текущего года бюджетные доходы регионов РФ выросли на 3%, но с поправкой на инфляцию это означает их снижение на 5%. Это, как отметили в АКРА, усредненные данные, а на деле между регионами существует высокая дифференциация: бюджетные доходы 20% самых богатых регионов увеличились на 1,7%, тогда как у 20% самых бедных регионов они практически не изменились (отмечен незначительный рост, на 0,3%).

Аналитики АКРА напоминают, что по сравнению с 2012 годом разница между бюджетными доходами богатых и бедных регионов страны выросла на 10%. По их данным, 20% самых богатых регионов получают в 6,8 раза больше собственных доходов, чем 20% самых бедных.

Раньше эта разница в определенной степени (до разрыва в 4,2 раза) компенсировалась бюджетными трансфертами, но теперь их объем упал — по итогам первого полугодия 2016 года падения составило 12%.